Dovolená, chvíle odpočinku? Jak pro koho. Skoro 40 procent Čechů totiž během ní sdílí příspěvky na sociálních sítích více než obvykle. A to i kvůli společenskému tlaku, který cítí. Vychází to z červencového výzkumu agentury NMS, který přinesl data, co a proč během dovolené na sociální sítě přidáváme a jaké to v nás vyvolává pocity. Rozdíly jsou hlavně napříč generacemi. Odborníci se ale shodují, že pořizovat na dovolených příliš mnoho fotografií člověku neprospívá. Proč?

Co se dočtete dál Češi na dovolené „spamují“ sítě. Co z nich nejčastěji sdílí a jaké to v nich vyvolává pocity.

Výzkum přinesl, co a proč během dovolené na sociální sítě přidáváme a jaké to v nás vyvolává pocity. Jaké rozdíly jsou mezi generacemi.

Proč není dobré na cestách pořizovat tolik fotografií.