Nové nízkopodlažní jednotky pro klíčovou zakázku RegioJetu nakonec dodá plzeňská Škoda Transportation. Pro páteřní linky v Ústeckém kraji by měl koupit 23 dvou- a třívozových souprav, dohromady za 3,5 miliardy korun. HN to potvrdily všechny tři zúčastněné strany.

V železničním zákulisí je to do určité míry překvapení. Společnost Radima Jančury doteď v nabídkách samosprávám nabízela hlavně jednotky od polského výrobce Pesa Bydhošť. Ve svém ústeckém depu už jich několik kusů i provozuje, a když ve spletitém tendru na hlavní část osobních vlaků přetlačil České dráhy, očekávalo se, že jen přikoupí další. RegioJet by měl linky převzít na konci roku 2026, kraj mu za jejich provoz bude platit asi 700 milionů korun ročně po dobu 15 let a v oboru je obvyklé, že se částka navyšuje o inflaci. To je mimochodem zatím největší zakázka na dotovanou železniční dopravu v historii Česka.

Teď ale ohledně vozidel přišel zvrat.

