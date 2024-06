Přibližně 95 procent světové produkce fotovoltaických panelů se dnes vyrábí v Číně. Totalitní komunistická země v této oblasti dosáhla světové dominance. Evropská unie proto chce alespoň část výroby fotovoltaických panelů vrátit do Evropy. A o to se teď snaží také německá společnost AE Solar. Čtyři lokality vhodné pro stavbu takové fabriky má vytipované i v Česku. „Pokud to ale máme postavit tady, neobejdeme se bez státní pobídky,“ upozorňuje v rozhovoru s HN Tomáš Korostenský, výkonný ředitel AE Solar Central Europe.

