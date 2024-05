Obavy a zároveň přesvědčení, že bez využívání umělé inteligence ztratí výhodu oproti konkurenci: tak české i nadnárodní společnosti vzhlíží k potenciálu, ale i rizikům zapojení AI do každodenních úkolů.

Umělou inteligenci (AI) dosud firmy používaly především ve formě chytrých chatbotů, kterých se stačí zeptat nebo jim dát konkrétní zadání, aby vygenerovaly požadovanou textovou odpověď. Kvalita odpovědí ale závisí na tom, z jakých dat model AI čerpá. A v tom je zatím největší kámen úrazu: firmy sice chtějí využívat potenciál umělé inteligence naplno a zautomatizovat řadu procesů, zároveň se ale bojí poskytnout AI přístup k citlivým obchodním datům, protože se obávají, že by tato data mohla být zneužita třetí stranou.

„Existuje mnoho firem, které si dvakrát rozmyslí, zda odevzdají svoje data Microsoftu do jeho infrastruktury. Nemyslím si, že by to měl sám Microsoft dobře ošetřené. Když máte jeden sdílený model, jak zabráníte sekretářce, aby se zeptala na data šéfa? Neexistuje zde žádné tagování dat nebo že by modely věděly, co vám nemůžou říct,“ shrnuje základní obavu firemních manažerů IT Adam Paclt, generální ředitel společnosti IceWarp, která stojí za stejnojmennou alternativou globálních služeb Microsoft 365 nebo Google Workspace. Microsoft se podle Paclta pokoušel o to, aby modely uměly selektivně zapomínat, ale osobně si není jistý, jak úspěšná byla implementace tohoto „zapomínání“ u ChatGPT, nejpoužívanějšího modelu AI od společnosti OpenAI.

IceWarp také integruje do svojí komunikační a kancelářské platformy ChatGPT a plánuje do ní doplnit i další jazykové modely od jiných společností. Zároveň ale varuje svoje zákazníky, aby si dvakrát rozmysleli, která data umělé inteligenci svěří. ChatGPT totiž dokonce umí například i přečíst za adresáta dlouhé e‑maily a vytvořit z nich krátké shrnutí a také návrh vhodné odpovědi. Výborná funkce, ale je potřeba myslet na to, s jak citlivými daty může přijít do styku.

Pro manažery IT a vývojáře může AI vytvářet kódy podle zadání a zásadně tak urychlit programování. Stále je ale nezbytná lidská kontrola, takže kvalifikovaní zaměstnanci se o svoje zaměstnání opravdu bát nemusí.

Žádné propouštění, ale znásobení produktivity

Přes počáteční obavy si dnes společnosti napříč obory i kontinenty uvědomují, že umělá inteligence lidský personál nenahradí, ale výrazně zefektivňuje a urychluje jeho práci. I proto do vývoje AI investují značné prostředky a nabírají nové experty. Například konzultační společnost Capgemini hodlá do roku 2026 vložit do vývoje AI až dvě miliardy eur a zdvojnásobit své týmy zaměřené na tuto problematiku na 60 tisíc specialistů. Dalších 100 tisíc zaměstnanců za poslední rok vyškolila pro používání nástrojů generativní AI prostřednictvím nově zřízeného Gen AI Campusu. Vytvořila také interní platformu rAIse, která umožňuje klientům Capgemini s generativní umělou inteligencí experimentovat. Využívá přitom jazykové modely od různých společností – od zmiňovaného Microsoftu přes Google až po Salesforce.

Capgemini předpokládá, že generativní AI přispěje k nárůstu produktivity zejména v oblastech s opakovatelnými a komoditními úkoly. Rozhodně ale kvůli ní nehodlá snižovat počty zaměstnanců, spíše je proškolí a znásobí tak jejich produktivitu práce. Gen AI Campus je dostupný všem 340 tisícům zaměstnanců Capgemini, a to nejen týmům zaměřeným na datovou analýzu a AI, ale také testerům a celému spektru firemních zaměstnanců, u nichž se předpokládá, že by jim generativní umělá inteligence mohla přinést nějaké výhody. „Očekávání společnosti jsou vysoká, co se týče zvýšení produktivity jejích týmů,“ neskrývá vysoké naděje Bernd Bugelnig, country manager Capgemini Česká republika.

To, co momentálně používáme, je dnes proti tomu, co AI umožní v budoucnu, jen jakési škrábání po povrchu.

Jak konkrétně tedy AI ovlivnila práci IT týmů v konzultační společnosti? Podle IT analytika této skupiny Jiřího Hanuše se architekti těchto řešení snaží navrhovat systémy pro využívání AI tak, aby změny měly předvídatelný dopad. „S product ownery vybíráme technologická portfolia jejich aplikace tak, aby dokázala reagovat na měnící se potřeby klientů,“ říká.

Capgemini svým klientům nejčastěji poskytuje nástroje pro klasifikaci požadavků na technickou podporu a spolupracuje s nimi na virtuálních asistentech (chatbotech), kteří se „naučí“ produktovou a smluvní dokumentaci a poskytují pak rychlou podporu zaměstnancům při komunikaci s klienty. „Nabízíme také nástroj pro přípravu obsahu marketingových kampaní,“ vypočítává Jiří Hanuš s tím, že nejčastěji jde o firmy z oblasti pojišťovnictví a bankovnictví, ale skupina také pomáhá například i zlepšit a zrychlit služby pro cestující na londýnském letišti Heathrow. Celkově Capgemini již realizovalo přes 300 projektů využívajících generativní AI a na dalších 800 pracuje.

Extra rychlé programování i hledání chyb

Ani společnost Red Hat nepředpokládá, že by v souvislosti se stále intenzivnějším nasazením umělé inteligence snižovala počty zaměstnanců v IT, spíše naopak. Markus Eisele, vývojářský stratég ve společnosti Red Hat, upozorňuje, že i algoritmy strojového učení a nástroje umělé inteligence jsou aplikace, které procházejí životním cyklem velmi podobným jako u tradičního softwaru. Proto je potřeba je vyvíjet, testovat, nasazovat, kontrolovat a monitorovat.

„Tento proces se nazývá MLOps (Machine Learning Operations). Očekáváme tedy, že práce s AI se bude i nadále prosazovat v každodenních aktivitách vývojářů a správců IT, protože možnosti jejího využití jsou opravdu rozmanité,“ říká Markus Eisele, který definoval pět základních příkladů, v čem generativní AI a velké jazykové modely usnadní život vývojářům a ovlivní produktivitu programátorů i administrátorů IT.

Jde o vytváření zdrojového kódu na vyžádání, kdy vývojáři budou moci používat přirozený jazyk místo složitého kódu a kódovací asistenti pak dokážou implementovat některé základní funkce, jako je zjednodušení a zpřehlednění ovládání nástrojů pro automatizaci IT. Umělá inteligence pomůže také k většímu zabezpečení, například při vyhledávání zranitelností a bezpečnostních rizik ve zdrojovém kódu. Urychlí a usnadní analýzu kódu ve chvíli, kdy nově vytvořená aplikace vykazuje chyby, které by se ručně hledaly příliš dlouho a komplikovaně.

AI také poslouží k modernizaci aplikací. Už letos by totiž její modely měly být schopny analyzovat doménový model monolitické aplikace a rozložit ho na mikroslužby. A v konečném důsledku povede používání generativní AI k výměně rolí, kdy umělá inteligence bude vysvětlovat kód lidem a už ne naopak.

Super analytikem může být díky AI každý

Další globální hráč, tentokrát v oblasti CRM systémů, společnost Salesforce, s umělou inteligencí experimentuje již řadu let a její nasazení do svých nástrojů neustále vylepšuje. Aktuálně vyvinula AI asistenta, díky kterému se z každého firemního zaměstnance může stát datový expert. Jde o funkci Einstein Copilot pro Tableau, která usnadňuje analýzu dat pomocí AI tak, že vytváří vizuální a interaktivní ovládací panely a umožňuje provádět vlastní průzkum dat bez nutnosti hlubokého analytického školení.

Salesforce tím reagoval na zvýšenou poptávku klientů, když vlastním průzkumem zjistil, že 83 procent generálních ředitelů si přeje, aby se jejich organizace více řídila daty, ale přitom pouze 30 procent zaměstnanců připouští, že se tomu tak děje. Přes 90 procent top manažerů ve stejném průzkumu potvrdilo, že umělá inteligence by byla pro jejich organizaci přínosem.

„Každý zaměstnanec na každé pozici si musí osvojit základní datové dovednosti, aby byl v moderním podniku úspěšný,“ míní dle webu Salesforce Ryan Aytay, generální ředitel společnosti Tableau. „Generativní AI má potenciál způsobit skutečnou revoluci v přístupu k informacím a interakci s nimi v rámci celé firmy, ale organizace chtějí mít jistotu, že těmto datům lze důvěřovat,“ dodává dle stejného zdroje Doug Henschen, viceprezident a hlavní analytik společnosti Constellation Research, podle něhož se generativní AI ve chvíli, kdy získá potřebnou důvěru, může vyvinout v supermoderní nástroj pro podnikání. Všech možností jejího využití ale dnes ještě nemůžeme dohlédnout, jak potvrzuje i Adam Paclt ze společnosti IceWarp, který se využitím AI zabývá i ve své další společnosti APPSEC, zaměřené na penetrační testy firem pomocí algoritmů a nasazování chytrých řešení kybernetické ochrany firemních systémů.

„Myslím si, že to, co dnes používáme, je jenom jakési škrábání po povrchu oproti tomu, co nám AI umožní v budoucnu. To, co přijde v následujících letech, si ani nedovedeme představit – a to ve všech oblastech,“ říká Paclt, podle něhož závisí pouze na výpočetním výkonu počítačů, na co všechno bude možné generativní umělou inteligenci použít. „Všechny současné generativní funkce jsou v podstatě takový pěkný buzzword, ale ve chvíli, kdy AI nasadíme na kvantový počítač, bude to o něčem úplně jiném.“

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Práce v IT.