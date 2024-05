Sázky na mistrovství světa v hokeji před čtvrtfinálovými zápasy činí přes 2,1 miliardy korun, a už před vyřazovacími tak překonaly hodnoty za celý loňský šampionát. Vyplývá to z vyjádření tuzemských sázkových kanceláří, které oslovila ČTK. Největším favoritem mistrovství, které se koná v Praze a Ostravě, je podle sázkových kanceláří nyní Kanada, následují Švédsko, USA a Česko.

Sázková kancelář Tipsport zatím přijala sázky za 1,2 miliardy korun. Loni to bylo za celý šampionát 1,12 miliardy. Při 56 odehraných zápasech ve skupinách to tak podle kanceláře dělá průměr sázek 22,8 milionu korun na jeden zápas. U Chance, kterou Tipsport vlastní, se letos vsadilo za 226 milionu korun, o 26 milionů více než před rokem. U Fortuny lidé zatím vsadili na letošní mistrovství v hokeji 700 milionů korun. To je zhruba stejná suma, jakou společnost evidovala na celý loňský šampionát. Další vývoj sázek bude podle mluvčího Fortuny Petra Šraina záviset na tom, zda Češi dokážou ve čtvrtfinále postoupit přes Američany a bojovat o medaile.

USA mají sice nepatrně nižší kurzy na výhru, přes dvě třetiny sázejících ale věří Čechům. „Sázkaři vkládají naděje také do posil ze zámoří v čele s Davidem Pastrňákem,“ uvedla mluvčí Chance Markéta Světlíková.