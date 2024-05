Integrace principů udržitelnosti se zrychluje v bankovním sektoru, ale také na realitním trhu. Proč je důležité už nyní na tyto trendy reagovat a jestli nejde jen o marketing, odpovídají odborníci poradenské společnosti EY: Raul Garcia Rodri­guez, partner z oddělení služeb v oblasti udržitelného rozvoje, a Radek Laštovička, senior manager v oddělení consultingu pro finanční instituce.

Co znamená ESG v realitním trhu?

Raul: Trhy nemovitostí a zastavěného prostředí jsou vnímány jako odvětví s jedním z největších dopadů na uhlíkovou a vodní stopu. Zatímco uživatelé tlačí na developery, aby vytvářeli lepší projekty s menším dopadem na životní prostředí a v souladu s ESG kritérii, investoři požadují finanční výsledky s menším nefinančním dopadem a veřejné mínění vytváří stále větší tlak. Nyní se všechny zúčastněné strany probouzejí a udržitelnost si osvojují. Někteří proto, že je to povinné, někteří proto, že je to efektivní, jiní zase chtějí posoudit rizika související s klimatem a zbytek proto, že udržitelnost prodává. Důležité je, že se všichni aktéři vzdělávají a vytvářejí ESG strategie v souladu s těmi obchodními, které jim umožňují odlišit se, získat náskok a být udržitelnější.

Jaké jsou klíčové aspekty přeměny stávajících budov na udržitelnější?

Raul: V EU bylo 85 procent budov postaveno před rokem 2000, tři čtvrtiny z nich mají vysokou energetickou náročnost. U stávajících nemovitostí je třeba zjistit, jak jsou náročné na zdroje a hlavně energeticky účinné. Podle revidované směrnice o energetické náročnosti budov, která byla letos v dubnu přijata, se totiž budou stavbám vydávat průkazy energetické náročnosti.

Díky měření se připraví scénáře pro snižování energetické spotřeby, výzvou ale bude realizace opatření a nalezení finančního modelu, jenž transformaci umožní. To se v řadě zemí již děje a některé firmy dobře využívají fondy EU a místní pobídky k zavádění nových technologií.

Jak se firmy už nyní mohou připravit na budoucí požadavky ESG v real estate sektoru?

Raul: Nastavte si cíle, změřte svou současnou náročnost na zdroje, včetně lidí, protože ti jsou hlavními uživateli nemovitostí, vytvořte ESG strategii v souladu s tou obchodní a využívejte technologie a doporučené postupy pro snížení vašeho dopadu. Nakonec změřte změny, sdílejte své úspěchy a osvědčené postupy a staňte se lídrem. Vyplatí se to rychleji, než by se dalo čekat. Navíc jiná cesta není, pokud nechceme v budoucnu zcela zastavit své aktivity.

Zrychluje se také integrace principů udržitelnosti v českých bankách. Proč? Jde o marketing?

Radek: České banky si všimly, že malá část jejich klientů se tématem zabývá, takže se na ně některé rozhodly marketingově cílit. Pro zásadní strategické změny a masivní investice do udržitelnosti tady ale neměly prostor. Proto k nám akcelerace ESG přichází až pod vnějším nátlakem. Primárně od zahraničních matek českých bank ze zemí, kde je udržitelnost významnějším společenským tématem, a sekundárně přes Evropské bankovní regulace, jejichž část na nás dopadá z členství v EU a Evropské bankovní unii přesto, že nemáme euro.

Klíčovou bariérou v udržitelnosti v bankovnictví je ale po celém světě nedostatek ESG dat o klientech. Banky mají obavy, že pokud by tato data po svých klientech vyžadovaly, poškodily by vzájemné obchodní vztahy a přišly by o část byznysu.

Vznikají tady nové udržitelné a inovativní bankovní produkty?

Radek: Český trh je a bude v pozici následovníka. Jiné trhy mají po ESG finančních produktech větší poptávku i vhodnější podmínky pro testování. Velkou roli hraje i náš nedostatečně rozvinutý kapitálový trh a investiční bankovnictví. Tam, kde je obojí zmiňované silné a rozvinuté, je tlak na udržitelnost finančních produktů větší.

Jak mohou komerční banky usnadnit tranzici ekonomiky k udržitelnosti?

Radek: Evropské regulace jednoznačně vedou ke znesnadnění přístupu k penězům pro nezelené firmy. Bohužel se ale projevují i tím, že se k financím těžko dostanou také nezelené podniky, které se chtějí transformovat na udržitelné. V odborných kruzích se o tomto nežádoucím důsledku regulací začíná intenzivně mluvit. Očekávám, že budoucí úpravy regulace budou evropské banky více motivovat k financování transformace svých nezelených klientů směrem k udržitelnosti.

