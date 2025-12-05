Přetrvávající ruská agrese na Ukrajině nám každý den připomíná, že mír a bezpečnost nejsou dané. Připravenost bránit se, efektivně reagovat na krize a ideálně jim také předcházet se stala absolutní prioritou. V tomto kontextu představují nová pravidla pro vojenskou mobilitu, která navrhla Evropská komise, jeden z nejpřímějších a nejhmatatelnějších kroků k posílení obrany celého kontinentu. Cíl tohoto návrhu je i přes složitost následných kroků prostý – vojenské síly a vybavení členských států se musí v rámci EU a přes její vnější hranice přesouvat rychle a plynule. Je totiž logické, že armáda, která se nemůže zavčas dostat na potenciální bojiště, nemůže agresora odstrašit.
Co se dočtete dál
- Je posílení vojenské mobility zásahem do suverenity členských států?
- Jak má usnadnění přesunů vojsk po Evropě konkrétně vypadat?
- Jak se má zvýšit rozpočet na vojenskou mobilitu v Evropě?
