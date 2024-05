Německý maloobchodní řetězec Lidl zvýšil v loňském finančním roce tržby o 9,4 procenta na 125,5 miliardy eur (3,1 bilionu Kč) a řetězec Kaufland o 7,8 procenta na 34,2 miliardy eur (846 miliard Kč). Těžily i z vyšších cen potravin. Otevřely ale méně poboček než v předchozích letech a méně se dařilo internetovému prodeji. Na svém webu to uvedla skupina Schwarz Gruppe, která oba podniky zastřešuje.

Za 12 měsíců do konce letošního února otevřely oba řetězce zhruba 200 nových poboček, takže jich nyní celosvětově provozují asi 13 900. O rok dříve ještě Lidl a Kaufland přidaly kolem 400 poboček. Ve dvou předcházejících letech rostl počet poboček podobným tempem.

Na internetu německé řetězce v uplynulém roce utržily dohromady 1,7 miliardy eur. To je téměř o desetinu méně než ve stejném období loni. Celkem skupina utržila 167,2 miliardy eur, meziročně o 8,5 procenta více. Vedle maloobchodních řetězců se na obratu Schwarz Gruppe podílela také oblast likvidace a recyklace odpadů, a to částkou 3,7 miliardy eur. IT a digitální divize, která byla založena v roce 2023, dosáhla obratu 1,9 miliardy eur.

Oba řetězce působí i v České republice. Lidl zde otevřel první prodejny v roce 2003 a Kaufland už v roce 1998.