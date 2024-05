Když se před více než 10 lety začalo v EU poprvé mluvit o zákazu mentolových cigaret, opatřil si tehdy 94letý bývalý německý kancléř Helmut Schmidt zásobu oblíbeného kuřiva, která by mu vystačila minimálně do sta let. Náruživý kuřák však...

21. 5. 2024 ▪ 7 min. čtení