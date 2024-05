Pro české firmy už by vysoká inflace neměla být tím hlavním, čeho se obávat. Podle odhadu partnera PwC Česká republika Petra Smutného se bude v příštích letech pohybovat mezi dvěma a čtyřmi procenty. „Pokud nepřijde nějaký vnější šok, který inflaci zase pošle nahoru, už bych dvojcifernou inflaci nečekal. Stejně jako to, že se inflace přiblíží k nule,“ řekl v rozhovoru pro HN Smutný, který je v PwC specialistou na restrukturalizace podniků. Jeho optimismus je o to cennější, že v minulosti šel naopak proti trendu a „trefil“ se v inflaci přes 10 procent. Podle Smutného dokázala velká část tuzemských firem vysoké náklady vstřebat, což platí i pro růst cen energií.

Když se bavíte s firmami, stěžují si na drahé energie, špatně fungující stát, ztrátu ruského trhu, nedostatek zaměstnanců a spoustu dalších věcí. Většinou zdůrazňují problémy. Vy je pomáháte řešit. Máte teď více práce?

Máme víc zakázek. Zároveň to ale neznamená, že by české firmy byly v existenčních problémech. Důležitý indikátor z bank, tedy počet nesplácených úvěrů, výrazně neroste a je dlouhodobě nízký. Všechny problémy, které jste zmínili, pořád platí. A dost firem je křehčích než dřív. Na kolenou ale nejsou. Někdy fňukají až moc. Říkáme majitelům firem, že pokud udělají změny a sníží si rizika, budou stabilnější a budou mít i prostředky na investice do rozvoje. Třeba růst cen energií dopadl na podniky často v desítkách milionů korun. Firmy ale zvládly tyto náklady absorbovat, protože kvůli pandemii trh akceptoval vyšší ceny. A ty rozhodně byly výraznější než růst nákladů, což bylo vidět i na inflaci. Subjektů, které kvůli drahým energiím vysloveně prohrávají, zase tolik není. Podobně to většinou zvládají i společnosti podnikající v retailu a distribuci. Tam je vidět pokles spotřeby o 15 až 20 procent.

