Rozhovory s Petrem Smutným, expertem na restrukturalizace ohrožených firem, někdy nebývají příliš veselé. Firmy i domácnosti se podle něj mohou připravit na roky s dvoucifernou inflací, dodavatelské řetězce jsou narušené, ceny energií i komodit letí vzhůru a kvůli invazi na Ukrajině i covidu dojde k přenastavení globální ekonomiky.

Vše ale prý není tak zlé, jak se může zdát. „Vím, že často zním pesimisticky, ale jsem optimista. Jestli nás celá ekonomická situace stáhne pět nebo deset let nazpět? Jasně, všichni by byli rádi, kdyby to tak nebylo, ale bylo nám před těmi pěti deseti lety výrazně hůř? Ne. Teď ta vlna na chvíli zamíří nazpátek, ale pak se zase posuneme dopředu,“ říká v rozhovoru pro HN partner poradenské společnosti PwC.



HN: My jsme se potkali těsně na začátku covidu v roce 2020 a pak loni uprostřed druhé vlny. Tehdy o ničem jiném než o koronaviru firmy nemluvily. Řeší to dneska ještě vůbec?

Myslím si, že dnes všechno válcuje trend, který začal už loni. A to je inflace.

HN: Před rokem jste říkal, že bude inflace pět až deset procent. Teď jsme to dokonce překročili a byla 11 procent.

Ano. A do toho ještě začala válka na Ukrajině. Což všechny tyto věci zrychluje. Ale základní dynamika je to, že se tu posledních pár desítek let budoval globální svět, všechno se propojovalo, všechno. A teď najednou přes noc to budeme rozpojovat.

