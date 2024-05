Po čem touží britský premiér Rishi Sunak? Nejspíš po tom, aby mohl léto strávit v klidu v americké Kalifornii, napsal ironicky deník Financial Times. Sunak vlastní luxusní apartmá v letovisku Santa Monica přímo na břehu Pacifiku. Pokud by měl čas pobývat v něm během celého léta, znamenalo by to, že jeho pobyt ve vrcholné politice neslavně skončil jasnou volební porážkou.

Sunak k překvapení řady předních členů své Konzervativní strany vyhlásil parlamentní volby už na 4. července. Nečekal tak až na podzimní termín, jak se všeobecně předpokládalo. Rozhodl se, že není na co čekat – konzervativci podle průzkumů veřejného mínění zaostávají za opozičními labouristy zhruba o 20 procentních bodů. Premiér vsadil na to, že během velmi krátké kampaně získá voliče na svou stranu pomocí několika překvapivých návrhů.

