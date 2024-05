Česko udržuje diplomatické vztahy s Palestinou, i když vlastně… neudržuje. Ano, její ambasádu v Praze hostí, ale jako nezávislý stát ji neuznává. A v dohledné době ani neuzná. Absurdní?

Ale to není vše. Česko se přidalo k Římskému statutu, který zřizuje Mezinárodní trestní soud (ICC). Když ale hrozí, že by ICC vydal zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, Česko odmítne plnit povinnosti. Tedy zatknout ho, pokud jeho území navštíví. Nevydáme, tvrdí proizraelský jestřáb a premiérův poradce Tomáš Pojar, který pro Aktuálně.cz naznačil, že pokud by soud Prahu do takové akce nutil, bude „třeba debatovat“ o vyvázání země z Římského statutu.

Co to znamená? Vážnou výhrůžku mezinárodnímu soudu vycházející z blízkého okolí českého premiéra? Nevýznamnou větu „pouhého“ poradce v jednom rozhovoru? Bůh suď.

