Ačkoliv se chystá zcela nový zákon o sportu, dosavadní „zaměstnávání“ profesionálních sportovců na daňově výhodný švarcsystém ani přes dlouhodobou kritiku Evropské unie zakazovat nechce. Naopak podle zjištění HN navrhuje, aby práce sportovců na živnostenský list byla uznána jako legální. Tedy posvětit současnou praxi „v šedé zóně“ a bez jasných pravidel.

Stát by se tak dobrovolně definitivně vzdal příjmů z daní a odvodů, které by jinak kluby za sportovce coby zaměstnance v pracovním poměru musely odvádět. A Česko by tak zůstalo jednou z mála zemí v Evropě, kde profesionální fotbalisté, hokejisté a další hráči kolektivních sportů nemají s klubem zaměstnaneckou smlouvu.

