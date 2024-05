Případ nálezu kokainu v Poslanecké sněmovně se proměňuje v dokonalou komedii. Je v ní něco z Vyšetřování ztráty třídní knihy z Divadla Járy Cimrmana, něco z francouzského filmu Policajt nebo rošťák a možná i něco z českého úsloví o potrefené huse. Hlavní roli v ní hraje místopředseda ANO a Poslanecké sněmovny Karel Havlíček.

Rychlý souhrn: Seznam Zprávy informovaly, že v lednu 2023, když se ve sněmovně rozjížděl kolotoč nekonečných obstrukcí organizovaných hnutím ANO, byl na pánských toaletách nalezen papírek se stopami kokainu. Policie o tom neinformovala, protože z důvodů malého množství zadržené drogy nepřipadal v úvahu trestný čin.

Asi by to rychle zapadlo, kdyby se tématu nechopil místopředseda ANO Karel Havlíček, který se na tiskovce rozčílil, jak je možné, že policie o kokainovém případu neinformovala hned. A hlavně, kdyby se stejný politik současně prvoplánově neopřel do předsedy pirátského klubu Jakuba Michálka se zjevným záměrem podpořit asociaci Pirátů s drogami.

Zbývá vám ještě 60 % článku

Co se dočtete dál Co řekl o kokainu ve sněmovně Karel Havlíček?

Proč si tím dokonale naběhl?

Na co se můžeme ve sněmovně těšit?