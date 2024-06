Dostupnost bydlení se zhoršuje. Dlouhodobě, za posledních 10 let, vzrostly mzdy o 60 procent, ale ceny bytů o 120 až 130 procent. Vláda nedávno schválila kombinaci opatření, která by měla zjednodušit výstavbu i pomoci obcím zrekonstruovat vlastní bytový fond. Zrychlit výstavbu by pak měla digitalizace stavebního řízení i nový stavební zákon. Otázkou je jen, zda všechna tato opatření zlepší dostupnost bytů.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Nakopne nový stavební zákon novou výstavbu?

Co by změnilo přístup komunálních politiků k povolování staveb?

Lze očekávat, že nemovitosti budou dostupnější?