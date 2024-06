Měl to být další důkaz toho, co všechno se v parádním resortu současné vlády povedlo. Ministr dopravy Martin Kupka a premiér Petr Fiala otevírali společně týden před evropskými volbami přestavěné nádraží v Pardubicích, klíčový bod české železnice, a ministr Kupka o něm pro svůj kanál na sociálních sítích mluvil jako o kompletně hotovém. Jenže to tak úplně nebylo.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jaké nedostatky odhalila nehoda v Pardubicích?

Proč je otevírání staveb před volbami často problematické?

Nese ministr dopravy odpovědnost?