Když politik prohlásí, že z výsledku voleb „nejsme ani nadšeni, ani zklamáni“, je to, přeloženo z diplomatické řeči, přiznání neúspěchu. Stejná slova přitom pronesl v reakci na výsledek voleb do Evropského parlamentu premiér Petr Fiala (ODS). Jestliže koalice Spolu, tedy ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, není schopna porazit hnutí ANO ve volbách do Evropského parlamentu, k nimž většina voličů ani nepřijde, její šance vyhrát příští volby do Poslanecké sněmovny je zase o něco nižší. Právě kvůli volbám do sněmovny, které budou napřesrok, se přitom značka Spolu dala pro volby do europarlamentu vůbec dohromady.

Spolu získalo šest mandátů a zhruba 22 procent hlasů, ANO o mandát víc při zisku 26 procent hlasů. Hlavním vítězem voleb v Česku tak je předseda ANO Andrej Babiš, popřípadě lídryně jeho evropské kandidátky Klára Dostálová. Žádný kandidát v historii voleb do Evropského parlamentu v Česku nedostal víc preferenčních hlasů než ona – přes 170 tisíc.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak by se musel Filip Turek změnit, aby měl v Bruselu vliv?

Proč bude celkově vliv Česka menší než dosud?

Co je teď hlavní hrozbou pro Evropu, a není to ani „superstát“, ani vláda krajní pravice?