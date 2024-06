V tuzemsku se rozhořel boj o to, které banky budou do budoucna využívat bezmála tři tisíce poboček České pošty pro sjednávání svých finančních produktů a služeb. Jasno by mělo být v průběhu příštího roku, samotná soutěž pak začne nejpozději letos v září.

Pošta chce využít svou pobočkovou síť na maximum: počítá, že její šíři nabídne k využití i státním úřadům, a nevylučuje spolupráci ani s konkurenčními doručovatelskými firmami typu PPL či DPD. Při výběru partnerů však bude hledět primárně na to, jak moc na případné spolupráci vydělá.

„Budu upřímný, vzhledem k nutnosti transformace je pro nás klíčová ekonomická výhodnost, tu řadíme na první místo. Vyhraje ten model, který pro nás bude nejvýnosnější,“ říká v rozhovoru pro HN Martin Vránek, člen představenstva a ředitel finančních služeb České pošty. Prvním krokem bude volba partnera v oblasti bankovních služeb. Aktuální spolupráce s ČSOB podniku ročně přináší vyšší stovky milionů korun.

