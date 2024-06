ZÁMEK SLAVKOV

Kde: Palackého náměstí 1, Slavkov u Brna

Sleva 50 procent na prohlídkový okruh, červen až září

Rezidenci slavného rodu Kouniců vystavěli na přelomu 17. a 18. století. Součástí areálu byl už tenkrát velkolepý park v módním stylu francouzských barokních zahrad, který dodnes patří k nejvýznamnějším ukázkám historické zeleně na Moravě.

Zámecké interiéry jsou plné šik fresek, štuk, umělecké sochařiny a obrazů. První místa v soutěži interiérové krásy vyhrávají sál Předků, Rubensův sál a kaple svatého Kříže. Zcela výjimečný je centrální oválný Historický sál, v němž památného 6. prosince 1805 uzavřeli příměří mezi Francií a Rakouskem.

Více na www.zamek-slavkov.cz.

LEVANDULOVÁ FARMA STAROVIČKY

Kde: Starovičky 350

Sleva na vstup 50 procent, platná od 8. 6. do 31. 7.

Starovičky a levandule k sobě patří už od roku 2014. Tehdy zde farmář Stanislav Bíza se svojí nejbližší rodinou vysadil více než 40 tisíc keříků levandule. Pole, které se nachází v srdci jižní Moravy, v blízkosti Lednicko-valtického areálu, se stalo fenoménem. Levandule jsou ve Starovičkách pěstovány s BIO certifikací, tedy bez chemického ošetření. Takhle tu pěstují rovnou několik odrůd této rostliny. Po sklizni všechny levandule zpracovávají velmi šetrným způsobem tak, aby dosáhli co nejvyšší kvality květů, které dále využívají pro výrobu potravinových, šicích, relaxačních a kosmetických výrobků.

Více na www.levandulezmoravy.cz.

SINGLETRAIL MORAVSKÝ KRAS

Kde: Kopeček 771, Jedovnice

Sleva 300 korun na pronájem elektrokola na den, červenec až září

Singletrail Moravský kras, to jsou úzké stezky budované dle speciální metodiky, díky které jsou dokonalým místem pro akční pobyt v místní nádherné přírodě. Jednosměrné stezky pro horská kola jsou citlivě zasazené do terénu a zažijete na nich opravdovou zábavu. Vlní se mezi stromy, nikdy nevedou dlouho rovně, moc z kopce ani do kopce. V protisměru nikoho nepotkáte, nepřekáží vám pěší turisté. Zkrátka to můžete rozjet na maximum.

Více na singlekras.cz.

ZÁMECKÁ VĚŽ MORAVSKÝ KRUMLOV

Kde: Zámecká 1, Moravský Krumlov

Sleva na vstup 100 procent, celoročně (kromě ledna)

S MojaKartou můžete využít volný vstup na zámeckou věž s jedinečným výhledem do okolí. V současné době se zámek pyšní výstavou 20 velkoformátových pláten Slovanské epopeje od moravského rodáka, fenomenálního symbolisty a ikony vrcholné secese Alfonse Muchy.

V rozsáhlém zámeckém anglickém parku rostou vzácné jehličnany. Je to perfektní místo na piknik. Taky tu můžete poznat, jak se hraje discgolf – hit posledních let.

Více na mucha-epopej.cz.

