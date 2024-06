Slovensko nabízí horské scenerie, vodopády, ledovcová jezera, nádherné rokliny a jeskyně, dobrodružné stezky s žebříky, malebné uličky, historické budovy, hrady, zámky, termální prameny, folklor, víno a bohatou gastronomii. Na tohle všechno láká cestovatele z celého světa a jen v loňském roce dle agentury Slovakia travel služeb hotelů, penzionů a dalších ubytovacích zařízení na Slovensku využilo 5,73 milionu domácích a zahraničních hostů.

Mezi turisty jsou oblíbené lokality jako Vysoké Tatry, Liptov či Donovaly. Jedno je ale jisté, z komplexní nabídky si vybere každý cestovatel. Zatímco cyklisté se mohou vydat po Eurovelo 6, jedné z nejpopulárnějších tras, která vede od Atlantiku až k Černému moři a prochází Bratislavou, nebo si dát pořádně do těla na Štefánikově cyklomagistrále, trase vedoucí podél hřebene Malých Karpat, vodáci ocení splav na řece Oravě. Je sjízdná po celém svém toku – od Tvrdošína po soutok Oravy a Váhu v Kralovanech. Nejoblíbenější je ale trasa ze selské Dubové pod Oravský hrad do Dolního Kubína, která má přibližně 16 kilometrů.

Jeskyně a obloha pro romantiky

Slovensko je také místem více než 5000 jeskyní a některé jsou zapsané i na seznamu UNESCO. Jako největší jeskyně ve Slovenském krasu Domica, která je jednou z nejkrásnějších v této zemi. Byla objevena ve dvacátých letech minulého století a kromě nádherné krápníkové výzdoby návštěvníky láká i na dobrodružnou plavbu po podzemní říčce Styx. Ve stejné lokalitě se také nachází Gombasecká jeskyně, proslulá svými skvostnými krápníky bizarních tvarů a pestrých barev. Mimochodem, dříve sloužila jako sanatorium pro léčení nemocí dýchacích cest.

A na své si u našich východních sousedů přijdou i romantici. V Národním parku Poloniny v severovýchodním Slovensku na hranicích s Polskem a Ukrajinou mohou navštívit Park tmavé oblohy a vychutnat si pohled na vesmír, který jim vyrazí dech. Díky malému osídlení ho neovlivňuje žádný světelný smog. Poloniny jsou také nejméně navštěvovaným národním parkem Slovenska, takže zážitek nekazí ani negativní dopady činnosti člověka na životní prostředí.

Slovensko má i vlastní Sixtinskou kapli neboli dřevěný artikulární kostel v obci Kežmarok. Foto: Slovakia travel

Tato lokalita je známá i svými dřevěnými kostely a unikátními rusínskými sakrálními stavbami. Většina z nich pochází ze 17. a 18. století a několik bylo původně postaveno bez jediného hřebíku. „Jejich autentická architektura je charakteristická bohatě zdobeným interiérem, jehož dominantou je ikonostas. Nacházejí se už jen v devíti obcích a jsou prohlášeny za národní kulturní památky,“ říká Zuzana Eliášová ze Slovakia travel.

Tipy na akce: POHODA FESTIVAL 2024

Letiště Trenčín, 11.–13. 7. Letos odstartuje již 25. ročník největšího hudebního festivalu na Slovensku. Mezinárodní multižánrový open air festival se koná na trenčínském letišti a mimo koncerty nabízí nejrůznější workshopy, divadelní představení nebo umělecké instalace. Třídenní festival s možností campingu ve stanových táborech je díky přístupu organizátorů označovaný jako „zelený festival“. V roce 2017 se dokonce stal vítězem Ceny evropských festivalů v kategorii Ekologická řešení. BRATISLAVSKÉ KORUNOVAČNÍ DNY

Bratislava, 16. 8. – 18. 8. V někdejším uherském hlavním a korunovačním městě znovu ožije vznešená minulost. Během historického festivalu s korunovačním doprovodem, korunovační přísahou a rytířským turnajem se bude bratislavskými ulicemi procházet na 200 lidí v historických kostýmech. Součástí akce je bohatý doprovodný program včetně šermířských představení.

Slovenská Sixtinská kaple

Ve Vysokých Tatrách musíte bezesporu zažít úchvatné výhledy z Lomnického štítu, na který se dostanete lanovkou ze Skalnatého plesa, nebo se za vysokohorskou turistikou můžete vydat přímo na nejvyšší vrchol Malé Fatry, kterým je Velký Kriváň. Za zvážení stojí i dvanáctikilometrová túra na Poludňový Grúň.

„Trasu na tento vrchol doporučuji začít na parkovišti Vrátna, kde se po žluté turistické trase dostanete na Chatu na Grúni. Zde je možné se občerstvit a odpočinout si před cestou na vrchol. Pokračujete stále po žluté turistické značce až na Poludňový Grúň,“ dává tip Zuzana Eliášová.

A věděli jste, že se na Slovensku na Spiši nachází malá Sixtinská kaple? Tak se totiž přezdívá dřevěnému artikulárnímu kostelu v obci Kežmarok, který už více než tři staletí slouží jako Boží stánek a jehož vnitřní prostory se podobají kapli ve Vatikánu.

„Jedná se o neobvyklou sakrální stavbu, která svým významem a světovou hodnotou byla zařazena a zapsána do seznamu památek UNESCO. Milovníci umění se uvnitř setkávají na velkolepých hudebních koncertech a především je chrám přístupný široké veřejnosti, aby se podělil o svoji krásu,“ láká k návštěvě Zuzana Eliášová.

V městě Kežmarok se nachází také Kežmarský hrad, jenž je spojen se slovenskou „superwoman“ – Beatou Lasky, první ženskou turistkou v Tatrách. Podle pověsti ji její manžel právě kvůli této zálibě nechal uvěznit na Kežmarském hradě v hladomorně.

Bardejov – nejgotičtější město Slovenska

Za návštěvu stojí i starobylé lázeňské město Bardejov v Prešovském kraji, na severovýchodě Slovenska u polských hranic. Jeho historie sahá až do 13. století. Historií dýchající Bardejov je považovaný za nejgotičtější město Slovenska. Jeho středověké centrum je zapsané mezi lokality světového dědictví UNESCO.

„Největší pozornosti a popularitě návštěvníků se těší městská památková rezervace se svými skvosty: měšťanskými domy, bazilikou svatého Jiljí a starobylou městskou radnicí. Všechny měšťanské domy lemující náměstí jsou vzácné a mají svoji historii. Mnohé si dodnes zachovaly původní gotickou dispozici a goticko‑renesanční architektonické části,“ říká Štefan Hij, vedoucí kanceláře primátora města Bardejov.

Za návštěvu stojí i starobylé lázeňské město Bardejov v Prešovském kraji, na severovýchodě Slovenska u polských hranic. Foto: Slovakia travel

K atraktivitě Bardejova přispívají i blízké, pouhé čtyři kilometry vzdálené Bardejovské Lázně. Zdejší minerální prameny hojivě působí na problémy zažívacího traktu, ale léčí se zde i řada dalších indikací. „Bardejov také láká na množství kulturně‑společenských akcí, dřevěné kostelíky v okolí, zříceniny Zborovského hradu, množství cyklostezek,“ dodává Štefan Hij.

Milovníci historie by neměli vynechat ani Oravský hrad, který patří mezi nejvýznamnější památky hradního stavitelství na území Slovenska a mnozí ho pokládají za nejkrásnější hrad Slovenska. Původně malá pevnost ze 13. století nabírala postupem času na svém rozsahu až do dnešní podoby mohutného hradního komplexu. To zapříčinilo, že v něm najdete řadu architektonickým stylů – od románského přes gotiku, renesanci, baroko až po moderní slohy. Rozsáhlý hradní areál vybudovaný na skále nad řekou Oravou má 154 místností.

Jednou z nejzajímavějších zdejších expozic je Mediatéka, která se věnuje filmům, pohádkám a seriálům natočeným na Oravském hradě. Nejstarším a zároveň nejznámějším filmem je Nosferatu, který byl natočený na motivy románu Brama Stokera Dracula.

Dovolená nejen v Česku Stáhněte si přílohu v PDF

Rodinná vinařství a salon vín

Milovníci vína by neměli vynechat návštěvu Tokajské vinařské oblasti a vychutnat si přírodně sladká aromatická vína. Oblast tvoří obce Bara, Čerhov, Černochov, Malá Tŕňa, Veľká Tŕňa, Slovenské Nové Mesto a Viničky.

„Tak jako Francouzi mají své oblasti Bordeaux nebo Champagne, tak i Slovensko se může pyšnit světovým unikátem, který souvisí s produkcí vína. Je jím tato nejmenší vinařská oblast na Slovensku,“ říká Zuzana Eliášová.

V oblasti můžete navštívit například moderní vinařství Grand Bari v obci Velká Bara nebo rodinné vinařství Ostrožovič, ve kterém v tufových sklepech zrají tokajské výběry. „Tokajský tufový sklep je specifický především tím, že dýchá a oproti běžným podzemním prostorům mívá vyšší teplotu, kolem deseti stupňů Celsia, a nižší relativní vlhkost. Od roku 2007 získala vína Ostrožovič odhadem 700 ocenění a více než 400 různých medailí,“ doplňuje Zuzana Eliášová.

Vína z celého Slovenska pak mohou návštěvníci ochutnat přímo v historickém centru Bratislavy. Právě v něm se nachází Národní salon vín a Muzeum vinohradnictví a vinařství. V nabídce je na jednom místě sto nejlepších slovenských vín.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Dovolená nejen v Česku.