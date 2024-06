Z výsledků evropských voleb nelze samozřejmě vyvozovat silné závěry, pokud jde o prognózu výsledků voleb sněmovních. Lze z nich ale vypozorovat, co v dnešní politice „jede“, a co by tedy neměl opomenout nikdo, kdo chce vyhrávat a vystoupat až na politický vrchol. Motivů, ze kterých by se měli poučit hlavně vládní politici, je několik, ale v zásadě se dají shrnout pod tři termíny: inovativnost, komunikativnost, srozumitelnost.

Na první pohled vidíme, že v eurovolbách výrazně uspěly formace, které jsou tak či onak nové. Motoristé jsou na scéně úplnou novinkou, formace Stačilo! jsou sice komunisté, ale v novém kostýmu. Není to nic překvapujícího. Z reklamní branže víme, jak dobře na zákazníky fungují nálepky „novinka“, „nové složení“ a podobně. Stejné je to s voliči. Nové nebo alespoň inovované formace jim asociují modernitu, změnu, čerstvost, vyšší kvalitu. A podle toho se i rozhodují. V těchto eurovolbách by jistě neuspěl samotný Robert Šlachta, ale s neokoukaným Filipem Turkem udělala koalice Přísahy a Motoristů díru do politiky. Většinu lidí by ani nenapadlo volit staré komunisty, ale Stačilo!, to je jiná písnička, těm to hodí ochotně. Prostě nový obsah nebo rebranding v politice funguje.

