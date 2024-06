Překvapením letošních voleb do Evropského parlamentu se stal výsledek koalice Přísahy a Motoristů sobě. Celkem získala 10,26 procenta hlasů a dva mandáty. Lídr koalice a euroskeptik Filip Turek získal druhý největší počet preferenčních hlasů – přes 152 tisíc. „Přiznám se, že podpora ve všech desítkách měst, kam jsme jezdili, zapříčinila, že kampaň byla nejhezčí část mého života,“ řekl hned po zvolení novinářům. V rozhovoru s nimi také zhodnotil výsledky voleb, popsal, do jaké frakce plánuje v parlamentu zamířit a jak to bylo s fotografií se zdviženou pravicí.

