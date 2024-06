Zájem velkých německých firem se nesmí stát hlavním vodítkem pro rozhodování nejen německé vlády, ale i Evropské unie jako celku. Dobře to je vidět na současném sporu o to, jestli by měla EU zavést vysoká cla na dovoz elektromobilů z Číny, říká pro HN Cora Jungbluthová, odbornice na čínskou ekonomiku a na vztahy s Čínou z německého výzkumného centra Bertelsmann Stiftung. Podle ní jsou cla, proti kterým Německo tvrdě vystupuje a nejspíš pro tento postoj získá i podporu Česka, nevyhnutelná. Sama o sobě ale nebudou stačit.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Proč je uvalení cel na čínská elektroauta nutné.

Proč ale bude Česko nejspíš proti.

Jaké plány má s elektromobilitou Čína.