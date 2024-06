Pokud by náhodou nějaká politická strana hledala návod, jak co nejrychleji ztratit sympatie voličů, mohla by se teď, v přímém přenosu, učit u STAN. Po tragických výsledcích voleb do Evropského parlamentu neváhal ministr školství Mikuláš Bek, člen této strany, přispěchat s návrhem na zavedení školného na vysokých školách. Sice by se nemuselo týkat všech a za všech okolností, finanční participace na výuce (jak se placenému školství dá také eufemisticky říkat) ale patří v Česku k tématům, která vzbuzují vášně a mohou vést k volební prohře.

