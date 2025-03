Vysoké školy se bojí ústavní stížnosti, která by mohla shodit ze stolu přeměnu Národního akreditačního úřadu na agenturu. Skupina poslanců totiž na přání ministerstva školství tuto změnu přidala do novely zákona o vysokých školách na poslední chvíli, což lze podle některých právníků považovat za přílepek. Ústavní soud už jednou takové jednání označil za protiprávní. Pokud by se to stalo znovu, úřad by formálně mohl přestat existovat a nastane chaos, obávají se vysoké školy. Zároveň by to byl další zářez do seznamu neúspěchů ministra školství Mikuláše Beka (STAN).

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jaké problémy mohou v případě kladného rozhodnutí Ústavního soudu nastat.

V čem tkví celý spor o Národní akreditační úřad.

Proč vysoké školy proti návrhu neprotestovaly, i když se způsobem jeho předložení nesouhlasí.