Konec mandátu slovenské prezidentky Zuzany Čaputové je příležitost ohlédnout se v několika rovinách za tím, co se se Slovenskem za uplynulých let stalo – a co se může stát během úřadování Petera Pellegriniho, jenž se stal prezidentem v sobotu. Záměrně nepíšu „pod vedením prezidentky Čaputové“, protože podobně jako její předchůdce Andrej Kiska se tak úzkostlivě držela mantinelů a pravidel, že se z ní – podobně jako z Kisky – nestala vůdčí politická osobnost, která by za sebou strhla davy v případě, kdyby se rozhodla pokračovat v politické dráze.

S odchodem Čaputové jako by definitivně končila desetiletá éra liberální slovenské politiky reprezentovaná právě oběma zmíněnými politiky, které utavila zhoršující se každodenní realita slovenského politického života.

