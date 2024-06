Během léta by mohla ukrajinská armáda mít zhruba stejně dělostřelecké munice jako Rusko. Díky tomu by se mohla situace na frontě začít otáčet. V rozhovoru pro HN to řekl ukrajinský vojenský analytik Myhajlo Samus. K optimistickému výhledu jej vede,...

Rozhovor