Svět, jak ho známe, skončil. Platnost petrodolarové dohody mezi USA a Saúdskou Arábií po padesáti letech vypršela. Dolar oslabí a čínský jüan nabere na síle.

Tato zpráva, která v minulých dnech oběhla svět, má jeden hlavní nedostatek. Žádná dohoda, která by Saúdskoarabské království zavazovala k prodeji ropy pouze za americké dolary, nikdy neexistovala. Reálně Spojené státy uzavřely za doby prezidenta Richarda Nixona v roce 1974 tajnou dohodu se Saúdskou Arábií, která slibovala vojenskou pomoc a vybavení výměnou za to, že království investuje miliardy dolarů z prodeje ropy do amerických pokladničních poukázek. Spojené státy tehdy chtěly eliminovat ropu coby zbraň.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Co znamenala dohoda mezi USA a Saúdskou Arábií?

Změnila vztah k dolaru válka na Ukrajině?

Kdo může být překvapivým vítězem nejistého světa?