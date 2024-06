Celou Prahou se nese šílená kontroverze o instalaci dvou motýlů na obchodní dům Máj. Až mám skoro pocit, že kdyby David Černý sochy nepostavil, ani bychom si našeho výročí členství v NATO pořádně nevšimli.

David Černý má zvláštní dar, dokáže z ošklivých, fádních věcí a staveb udělat věci a stavby sympatické a zajímavé. To není moje věta, ale věta z knihy o Davidovi Černém z pera Jana H. Vitvara. A má pravdu. Vzpomínáte, jak nám všem byla protivná strohá a trčící Žižkovská věž? A pak na ni David Černý posadil miminka – asi jako symbol naší mladé demokracie – a z věže se najednou stal sympatický objekt, který vzala Praha na milost.

Nebo Quadrio, které by propadlo bez Davidova Kafky do běžné šedi mundánnosti dalšího obchodního centra. Těch obchodních center bez jakéhokoli ducha máme po Praze mnoho. Jen před Quadriem se shromažďují davy turistů i místních škol, jako by to byl druhý orloj. Pro mnohé průvodce se Kafka stal dalším, novým symbolem Prahy, vedle již trochu okoukaných Hradčan.

