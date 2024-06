Na hypotečním trhu dochází k výrazné změně. Zatímco v roce 2020 byla podle dat České národní banky průměrná doba fixace hypotéky na 6,7 roku, na začátku letošního roku to bylo 3,3, tedy méně než polovina. A tato doba se bude ještě zkracovat.

V současnosti si totiž lidé podle bank a finančních poradců sjednávají především úvěry s tříletou fixací úrokové sazby. „Před rokem bylo osmdesát procent hypoték s fixací na pět let a zbytek byly tříletky. Nyní je to obráceně,“ uvádí Jiří Vagner ze společnosti Next finanční, který radí klientům s vyřízením hypoték. Podíl tříletých je podle hypotečního experta Broker Trustu Libor Vojty Ostatka okolo 75 procent.

