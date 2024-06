Nově zvolený europoslanec Filip Turek může zřejmě zapomenout na členství v jím preferované euroskeptické frakci v unijním parlamentu. Pro něj rozhodující člen skupiny – ODS – ho tam totiž nechce. Frakci to příliš trápit nemusí. Tento týden se rozrostla o 11 poslanců a je třetí nejsilnější v europarlamentu.

Turek zvolený za koalici Přísaha / Motoristé sobě v kampani opakovaně zmiňoval, že by rád v parlamentu seděl mezi Evropskými konzervativci a reformisty (ECR). Frakce právě teď vyjednávají o přijetí zájemců z řad nováčků a každý člen navíc znamená potenciálně větší vliv, více lidí k ruce a víc peněz na politické aktivity.

U většiny frakcí platí, že nejdůležitější pro přijetí nebo naopak odmítnutí nových europoslanců je stanovisko už stávajícího člena ze stejného státu. V případě Turka je to ODS. Šéfka její tříčlenné delegace v ECR, europoslankyně Veronika Vrecionová, se ale chystá případnou Turkovu žádost o členství nedoporučit vedení frakce.

„Na Filipu Turkovi je problematické skoro všechno,“ tvrdí poslankyně. „Od toho, že jsou Motoristé trojským koněm Václava Klause (předseda Motoristů Petr Macinka je nejbližším spolupracovníkem bývalého prezidenta, pozn. red.), přes Roberta Šlachtu (lídra Přísahy), který stál v minulosti za pádem vlády ODS, až po Turkovo hajlování. To konkrétně je pro mě zcela nepřijatelné,“ řekla politička HN a Aktuálně.cz.

Turka v minulosti zachytili automobiloví fanoušci, jak sedí za volantem a hajluje. Později při jiné příležitosti se na domácím videu chlubil dýkou s hákovým křížem.

Vrecionová je coby šéfka české delegace v ECR členkou vedení frakce a v případě žádosti bývalého automobilového závodníka o členství by ho musela doporučit. „Já bych Turkovi doporučení rozhodně nedala,“ dodala Vrecionová.

Jeho možné členství v ECR už dřív komentoval europoslanec Alexandr Vondra a byl vstřícnější. Řekl, že vidí „programové shody“ mezi ODS a Motoristy, konkrétně odpor proti takzvanému zákazu spalovacích motorů, vadila mu ale také Turkova „koketerie se svastikou“.

V případě koaliční kolegyně Turka a nově zvolené europoslankyně Nikoly Bartůšek za Přísahu zatím šéfka české delegace v ECR nemá jednoznačný názor. „Neznám její program, neznám její preference,“ řekla Vrecionová. „V každém případě ani Filip Turek, ani paní Bartůšek dosud nepodali žádost o členství v ECR,“ dodala.

To naopak udělali tři francouzští nováčci včetně politické celebrity v zemi Marion Maréchalové, neteře Marine Le Penové. Maréchalová byla až do minulého týdne spolupředsedkyní menší krajně pravicové strany Reconquête (Znovudobytí). Její kolega Éric Zemmour ji ale dal vyloučit poté, co Maréchalová navrhla spojenectví se silnou stranou svojí tety v předčasných volbách ve Francii.

Vrecionová členství Maréchalové v ECR odsouhlasila. Stalo se tak poté, co Francouzi museli podepsat prohlášení, že budou podporovat pomoc Ukrajině. Frakce ECR, kde mají rozhodující hlas Bratři Itálie premiérky Giorgii Meloniové a polská PiS, se ustavila jako jedna z nejvíc protiruských na půdě europarlamentu.

„Podpora Ukrajiny pro nás byla nejdůležitější,“ řekla Vrecionová. Maréchalová patřila před invazí mezi obdivovatelky Putina coby „vlasteneckého lídra“, poté svůj postoj přehodnotila. Kvůli tomu, že si „přeje vítězství Ukrajiny“, vedla francouzská politička časté spory se zástupci francouzské krajní pravice.

Vůči faktu, že Maréchalová pochází z tohoto politického spektra, neměla Vrecionová výhrady. „Nevidím na politice paní Maréchalové nic krajně pravicového,“ řekla europoslankyně. Lídr Znovudobytí stanul opakovaně před soudem kvůli obvinění z rasismu, když francouzským muslimkám na ulici strhával z hlavy tradiční šátek.

„Maréchalová odešla právě proto, že s tím nesouhlasí. Že se chce chovat civilizovaně,“ dodala Vrecionová. Už před přijetím trojice Francouzů byl členem frakce Nicolas Bay, rovněž ze Znovudobytí.