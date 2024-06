Kvalitní práce s daty je dnes nezbytnou součástí fungování každé technologické firmy. Jak na nedávném pražském Google Cloud Summitu řekl šéf Rohlíku Tomáš Čupr, schopnost správně vytěžit dostupná data bude oddělovat výjimečné společnosti od těch průměrných. Právě Rohlík je jednou z českých rychle rostoucích firem, které spoléhají na cloud od Googlu. Služby od americké společnosti, známé hlavně díky internetovému vyhledávači, využívá čím dál více jak českých podniků, tak technologických start-upů po celém světě.

„Zákazníci se zajímají hlavně o řešení v oblasti AI, strojového učení, ale i o cloudovou infrastrukturu a databázová řešení. My tento rostoucí potenciál vnímáme, a proto se soustředíme na investice do vlastních prodejních týmů i různých lokálních partnerství. Mezi naše zákazníky v současné době patří například FTMO, Rohlík Group, Gen, Rouvy, Windy, Kiwi.com nebo společnost Keboola,“ říká v rozhovoru Tara Brady, generální ředitel Google Cloud pro Evropu, Střední východ a Afriku.

Společnost Google dříve nepatřila mezi hlavní poskytovatele cloudových služeb, alespoň na lokálním trhu. Do hry jste vstoupili jako jedni z posledních. Daří se vám v této oblasti snižovat náskok ostatních konkurentů?

Za posledních několik let jsme udělali opravdu výrazný pokrok a stali se nejrychleji rostoucím cloudovým poskytovatelem. Rosteme meziročně tempem 28 procent. Přičítal bych to našemu vedoucímu postavení v oblasti umělé inteligence. Jsme fullstacková, zodpovědná společnost postavená na AI, která přináší vlastní inovace. Dokonce i přední výzkumné a analytické společnosti, jako například Forrester ve své poslední zprávě „AI Foundation Models for Language“, označují Google za předního hráče. Což myslím, že je jeden z hlavních důvodů, proč si nás různé společnosti vybírají jako partnera na své cestě k digitalizaci. Dalšími důvody jsou pak celková otevřenost našich řešení a bezpečnost.

Je Česká republika pro Google Cloud důležitým trhem?

Náš byznys v Česku roste velmi rychle. Zákazníci se zajímají hlavně o řešení v oblasti AI, strojového učení, ale i o cloudovou infrastrukturu a databázová řešení. My tento rostoucí potenciál vnímáme, a proto se soustředíme na investice do vlastních prodejních týmů i různých lokálních partnerství. Mezi naše zákazníky v současné době patří například FTMO, Rohlík Group, Gen, Rouvy, Windy, Kiwi.com nebo společnost Keboola. Ti všichni dnes využívají cloud k vývoji vlastních originálních služeb a využívají tato řešení ke zlepšování zákaznické zkušenosti nebo budování efektivnějších a odolnějších dodavatelských řetězců.

Můžete uvést nějaké příklady úspěšného využití cloudu v českém byznysu? Co dalšího kromě ukládání dat firmám cloud nabízí?

Jedním z našich nejúspěšnějších zákazníků v Česku je online supermarket Rohlík. Značka, kterou nejspíš každý zná. Rohlík například využívá Google Cloud k tomu, aby dokázal rychleji a efektivněji expandovat na nové trhy, tzn. jako platformu, která mu umožní plynule škálovat svůj provoz. Zároveň jim náš cloud pomáhá vylepšovat zákaznickou zkušenost klientů tak, aby byla perfektní při každém nákupu. Když jsme společně začínali, byla pro ně také nesmírně důležitá vysoká dostupnost infrastruktury Google Cloud a to, aby pracovali s inovativním a technologicky zdatným partnerem, který podpoří jejich ambice.

Dalším dobrým příkladem je česká společnost FTMO. Jejím cílem je pomoci v rozvoji dovedností a znalostí pro obchodování na finančních trzích. Svým klientům poskytuje demoúčty navázané na vývoj na reálných trzích. Během několika let se vyvinuli z lokální české firmy v nejvýznamnější společnost ve svém segmentu. Začínali jsme společně od Gmailu a Workspace, ale protože velmi rychle rostli, což mimo jiné dokazuje i fakt, že vyhráli žebříček Deloitte Fast 50, potřebovali rychle škálovat a být opravdu flexibilní. Protože jsme dokázali udržet krok s jejich tempem a nabídnout skutečně škálovatelné cloudové produkty, rozhodli se FTMO pro většinu změn ve své infrastruktuře využít službu Google Cloud Marketplace.

Devadesát procent takzvaných jednorožců v oblasti generativní umělé inteligence, tedy start-upů, jejichž tržní hodnota již přesáhla miliardu dolarů, běží na infrastruktuře Google Cloud. Čím to je?

Řekl bych, že je to tím, že nejen start-upy a jednorožci, ale i tradičnější podniky nehledají jen ten nejlepší velký jazykový model (LLM) na trhu, ale chtějí stavět svá řešení na nejpokročilejší AI platformě. A Google Cloud nabízí celý technologický stack. Od vysoce výkonné AI infrastruktury přes foundation modely (základní modely, které odpovídají na prompty uživatelů) až po nástroje, které umožňují vývoj vlastních modelů a aplikací. Nad tím vším jsme vytvořili požadovanou vrstvu zabezpečení a ochrany soukromí, to všechno v souladu s regulačními požadavky. Takže si myslím, že právě této kombinace našich inovací si digitální jednorožci cení nejvíce.

Co nás čeká v oblasti cloudových řešení s nástupem umělé inteligence? Jaké jsou hlavní výhody využití AI v cloudu?

Zákazníci se přesouvají od používání umělé inteligence jen pro zodpovídání otázek k jejímu využití pro predikce a k nasazení AI agentů. Dovolte mi vysvětlit, co mám na mysli pod pojmem agenti – lze si je představit jako budoucnost asistentů. Jsou schopni provádět akce k dosažení určitého cíle. Například pomoci zákaznici najít ideální šaty nebo zaměstnancům vybrat správné zdravotní benefity. Agenti jsou schopni zpracovávat multimodální informace současně, takže mohou mluvit, uvažovat a učit se. Mercedes-Benz se například chystá začít využívat agenta poháněného generativní umělou inteligencí ve svém internetovém obchodu. Dalším příkladem je například společnost Uber, která využívá agenty s umělou inteligencí ve svých zákaznických službách. Spustili nové nástroje, které shrnují komunikaci s uživateli a zároveň dokážou připomenout kontext z předchozích interakcí, takže pracovníci v první linii dokážou lidem lépe pomoci.

Ekosystém Google Cloud a celá architektura, která jej podporuje, je náročná na spotřebu energie, což může být pro mnoho zákazníků varovným znamením. Jaká je uhlíková stopa takových inovací?

Umělá inteligence sice nabízí výkonná řešení environmentálních výzev, ale nároky této technologie na vstupní zdroje rostou. Google se snaží přistupovat k vývoji umělé inteligence, ale i k minimalizaci její ekologické stopy zodpovědně. Snažíme se fungovat energeticky úsporně, nakupujeme čistou energii, odpovědně využíváme vodu a principy cirkulární ekonomiky. Máme ambiciózní cíle v oblasti udržitelnosti a prosazujeme bezuhlíkovou energii. A některé zprávy ukazují, že umělá inteligence v kombinaci s celospolečenskou akcí může pomoci vytvořit udržitelnou budoucnost pro všechny.

Konflikt na Ukrajině se neodehrává jen v reálném světě, ale také v kyberprostoru. Jak Google Cloud pomáhá chránit Ukrajince před kybernetickými hrozbami?

Od začátku ničivé války na Ukrajině věnoval Google na pomoc lidem na Ukrajině i těm, kteří před touto válkou prchají, víc než 45 milionů dolarů v hotovosti a sedm milionů dolarů v nepeněžní pomoci. Teď je naším hlavním cílem pomoci Ukrajině posílit její odolnost vůči kybernetickým hrozbám. Spolupracujeme v tomto směru úzce s tamní vládou. Nedávno jsme jí darovali padesát tisíc licencí na Google Workspace, abychom zvýšili online bezpečnost a odolnost veřejných institucí, které jsou vystaveny častým kyberbezpečnostním útokům.

Vzhledem k tomu, co se děje na poli kybernetické bezpečnosti v regionu střední a východní Evropy, řekl byste, že tu máme na tuto problematiku dostatek odborníků?

Podle dat Evropské unie nám bohužel hrozí v oblasti kybernetické bezpečnosti nedostatek talentů. Jejich data odhadují, že nám chybí až 500 tisíc pracovníků, a náš vlastní průzkum to jen potvrzuje. V něm uvedlo šestačtyřicet procent evropských malých a středních podniků, že nemohly najmout kyberbezpečnostní experty buď kvůli jejich nedostatku, nebo kvůli tomu, že si je nemohly dovolit. Zároveň ale 43 procent těchto malých a středních podniků v posledním roce čelilo útokům.

My si tento nedostatek v expertize uvědomujeme, a proto jsme loni oznámili spuštění nových profesních certifikátů v oboru kyberbezpečnosti, kterými se snažíme po celém evropském pracovním trhu navýšit tuto expertizu. Tyto online kurzy vybaví absolventy dovednostmi, jako je identifikace běžných rizik, hrozeb a zranitelností, ale také technikami, které pomohou zmírnit dopady možných útoků. V Česku spolupracujeme s Czechitas na distribuci stipendií na tyto kurzy. Naše filantropická odnož Google.org navíc vyhlásila pro evropské univerzity grantový program v hodnotě 10 milionů dolarů na podporu vzdělávání v této oblasti. Hlásit se mohou univerzity i v Česku.