Počet kojených dětí neustále klesá a podle ministerstva zdravotnictví je to proto, že matky i zdravotníci jsou pod tlakem soukromých firem. Ty se snaží, aby se prodávalo co nejvíce umělého mléka nebo kojeneckých lahviček, a stát nemá páky, jak jim tyto snahy překazit. Zdravotnický resort proto aktuálně představil strategii, jak to změnit. A ve hře jsou i sankce pro porodnice, které kojení nebudou dostatečně prosazovat.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Proč chce stát změnit přístup nemocnic.

Jaké kroky k podpoře kojení chystá.

Co na plány říkají odborné společnosti.