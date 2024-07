Francouzští občané nejsou rozděleni pouze v názorech na domácí politiku, ale neshodnou se ani v názorech na zahraniční politiku. Existuje vysoké riziko, že v případě soužití prezidenta Emmanuela Macrona a vlády vedené Národním shromážděním se stane politickým bojištěm Ukrajina. Ne proto, že by neexistovala národní shoda na podpoře Ukrajiny – ta existuje. Ale proto, že panují rozpory v tom, jak postupovat dál v souvislosti s válkou. Pokud by se tyto rozpory zpolitizovaly, mohly by zničit současný konsenzus ohledně podpory Kyjeva. Vnitřní boj o ukrajinskou politiku by byl velmi škodlivý pro jednotu EU, pro Ukrajinu a v konečném důsledku i pro francouzskou a evropskou bezpečnost.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jaká politická rizika pro Ukrajinu představují francouzské volby?

Jak jsou Francouzi rozděleni v otázce podpory Ukrajiny?

Proč je role Francie v Evropě klíčová?