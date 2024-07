Víkend, pařba v berlínských klubech, pak odpočinek na některém z Baleárských ostrovů. Když dojde oblečení, stačí zajet třeba do New Yorku, který letadlem není o moc dál než například Kanárské ostrovy. Za dobrým jídlem kamkoliv do Itálie. V zimě se ohřát v Asii, případně načerpat síly na alpských svazích. A samozřejmě všechny svoje zážitky postovat na sociálních sítích – pro inspiraci, kterou jsme tam rovněž načerpali.

Svět je malý. Letecká doprava je přes všechny postcovidové chmurné prognózy stále velmi dostupná. Letoviska praskají ve švech. A místní se začínají bránit. Turisté jim lezou krkem. Už je neštvou jen partičky opilých mladíků a rozlučkové party se svobodou, ale zkrátka všichni.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jak se země a města brání proti přílivu turistů?

Jaké mají dopady omezení nabídky Airbnb, zvýšení poplatků či uzávěra některých míst?

Dá se očekávat omezení turistického průmyslu?