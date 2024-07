Do olympijských her v Paříži zbývají necelé tři týdny. Městu se tak krátí čas, do něhož slíbilo vyčistit řeku Seinu a čistou ji také udržet. V hlavním pařížském toku totiž mají mimo jiné probíhat některé ze sportovních disciplín. Posledních 100 let je nicméně koupání v řece zakázané, jelikož obsahovala splašky a odpadky.

Prezident Emmanuel Macron se zavázal, že bude v době olympiády díky miliardovým investicím tok tak čistý, že si v něm osobně zaplave společně s pařížskou primátorkou. Nespokojení Pařížané však na slib zareagovali po svém – výzvou ke znečištění Seiny vlastními výkaly.

