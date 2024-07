Jakou daň bychom zavedli dnes? Otázka, kterou si zřejmě jednotliví členové vlády Petra Fialy pokládají každé ráno při čištění zubů. Protože jinak se přehršel nápadů na zdanění toho či onoho vysvětlit nedá. Žádný plán, žádná koncepce či třeba ideologie za naprosto chaotickými nápady, které průběžně prosakují, totiž vidět není.

Například úplně poslední myšlenka je zdanění cukru, respektive sladkých nápojů. Zní to skvěle, všichni se odmalička učí, že cukr škodí zubům a jeho konzumace ve velkém rozhodně nedělá krásná těla. Na to ostatně vsadil i ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, podle kterého by tato daň přispěla k tomu, že by populace, jež patří k nejtěžším na světě, zhubla.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jaké daně navrhují ministři vlády Petra Fialy na příští rok?