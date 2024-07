Největší kryptoměna světa bitcoin si po ostrém nástupu do letošního roku a pokoření cenového maxima skoro 74 tisíc amerických dolarů vybírá už několik měsíců oddech. V posledních dnech hodnota této digitální mince spadla pod 60 tisíc dolarů. Zdaleka to však neznamená, že by SE současný kryptoměnový trh nudil. „Dá se na něm pozorovat více trendů. Některé jsou i pro mě až neuvěřitelné. Příkladem je to, kolik peněz se točí v takzvaných memecoinech,“ říká CEO české společnosti CleevioX Ondřej Macháček.

