Je prosinec 2021, s přáteli jedeme z vánočního večírku, objednáváme si vůz, sedám si vedle řidiče a hned mě udeří do očí, že místo obvyklé navigace v mobilu má spuštěnou aplikaci burzy Binance a v ní kryptoměnu solana.

„Proč nakupujete solanu?“ ptám se. „Nevím. Došlo mi stavebko a kamarád říkal, že tohle teď roste,“ vypráví řidič s tím, že vlastně netuší, o co jde. Většina článků o tom je v angličtině, on tomu nerozumí, ale že asi nakupoval za dobrou cenu, protože to právě stálo 250 dolarů, a on to „vychytal“ za 230.

S novým rokem 2022 party skončila a solana postupně spadla až k deseti dolarům. Můžeme jen doufat, že si onen řidič někde nehodil mašli.

