Více volného času v létě znamená i větší potřebu nápadů, kam vyrazit s dětmi. Celé léto nelze strávit u moře a příměstské tábory také nelze mít pořád. Samozřejmě je můžete vzít do čestlického akvaparku či nově otevřeného zábavního centra plného arkádových her v Máji. Ale pokud chcete vypadnout z města a hledáte atrakce, kam vzít děti o prázdninovém víkendu a strávit v autě, autobuse nebo vlaku maximálně hodinu cesty z Prahy, tady je pět zaručených tipů, které nezklamou. Vyzkoušeno na vlastních dětech, kterým je aktuálně šest a devět let.

