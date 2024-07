Nechtějí být odvedeni do války na Ukrajině nebo nehodlají slevit ze svého komfortu. Řada Rusů proto utíká do ciziny. Dosud hrubé odhady uváděly, že kvůli válce uteklo z Ruské federace půl milionu lidí, kteří se dosud nevrátili zpět do vlasti. Jak nyní spočítal ruský nezávislý server The Bell, číslo je ještě vyšší. Zároveň státům, kde našli útočiště, už s nimi dochází trpělivost.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Kolik Rusů podle serveru opustilo vlast.

Kam nejčastěji míří.

Jaké země proti nim zakročují.