Do realit investuje stále více Čechů. Podle průzkumu Ipsosu je to po různých druzích spoření na penzi hned druhý nejčastější způsob, jak zhodnotit úspory. Kdo nechce mít starost s vlastní nemovitostí, může investovat do realitních fondů. Možností je také účast na spolufinancování developerských projektů skrze zprostředkovatelské platformy.

Zájem o ně stoupá a developer obvykle získá potřebné finance během pár hodin. Investoři zase mohou dosáhnout až desetiprocentních výnosů. „Je však třeba mít na paměti, že u některých projektů je poměrně vysoké riziko ztráty,“ upozorňuje Petr Řezníček z investiční společnosti Porta Invest.

Co se dočtete dál Proč je spolufinancování developerských projektů oblíbeným druhem investic.

Jaké zhodnocení nabízí.

Jaké je riziko.

Proč developeři využívají tento druh financování.

Jak na tom vydělávají zprostředkovatelské platformy.