Se sloganem „Zhodnotíme vaše peníze tak, jak to děláme my se svými“ láká Jaroslav Bellada lidi k tomu, aby s ním investovali do nemovitostí. Sám je přitom aktuálně v exekuci, a dokonce kvůli problémům s nespláceným úvěrem poslal do insolvence jednu ze svých firem.

Co se dočtete dál Které firmy se finanční potíže týkají.

Jak Belladův byznys funguje a kolik investorů s ním spolupracuje.

Jak na ně jeho exekuce může dopadnout.

Proč jeho podnik nyní fakticky není v insolvenci.