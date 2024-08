Poslední tři týdny stojí na akciových trzích za nic. Oblíbený americký index S&P 500 odepsal z červencového vrcholu už téměř šest procent. Technologický Nasdaq ztratil dokonce deset procent a další prudký propad očekávají investoři i v pondělí. Do toho přišla zpráva, že Warren Buffett masivně navýšil drženou hotovost a skupuje státní pokladniční poukázky. Z portfolia přitom vysypal polovinu akcií Applu. Někteří investoři si tak kladou otázku, jaký signál to Buffett trhu vysílá a jestli investorská legenda ví něco, co ostatním ještě nedošlo.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Proč akciové trhy tak prudce padají po celém světě.

Jak vypadá Buffettem držená hotovost z širší perspektivy.

Co znamená odprodej Applu pro samotný Apple.

Co by mělo zajímat běžného investora.