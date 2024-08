Pro celou koalici je to v čase vládních i parlamentních prázdnin velké a nepříjemné téma. Kvůli problémům s digitalizovaným stavebním řízením čelí pirátský vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš kritice. Šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob nebo místopředseda poslaneckého klubu Starostů a nezávislých Petr Letocha se už minulý týden nechali v debatě na CNN Prima News slyšet, že pokud systém nebude do konce měsíce plně funkční, měl by Bartoš vyvodit osobní zodpovědnost.

Tlak na Bartoše zvyšují i blížící se volby. Už 20. a 21. září se konají krajské a senátní, koalice si ale uvědomuje, že jí to může zkomplikovat i ty nejsledovanější – sněmovní – za rok na podzim.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Proč je Bartošův odchod z vlády málo pravděpodobný?

Jaké potíže by koalici mohl přinést konec pirátského ministra?

Jak na práci svého šéfa nahlížejí samotní Piráti?