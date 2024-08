Zájem o nové byty v Praze v letošním roce roste, a to i přestože stále zdražují. Za první pololetí letošního roku se v hlavním městě prodalo 3500 bytů v novostavbách, meziročně více než dvojnásobek. Zároveň se jedná o třetí největší počet prodaných bytů za deset let. Nabídková cena nových bytů na konci druhého čtvrtletí činila 156 780 Kč za metr čtvereční. Od začátku roku cena vzrostla téměř o tři procenta a je v současnosti historicky nejvyšší. Vyplývá to z analýzy developerských společností Central Group, Trigema a Skanska Residential.

Po výrazném propadu poptávky v druhé polovině roku 2022 trh podle analýzy roste již šest čtvrtletí v řadě a prodeje dosáhly vyšší úrovně, než která byla běžná před nástupem pandemie covidu. „Na trh se vrací odložená poptávka z předchozích dvou let a očekáváme, že tento trend ještě zesílí s dalším zlevňováním hypoték,“ řekl majitel Central Group Dušan Kunovský. Očekává, že by se letos v Praze mohlo prodat zhruba 7000 nových bytů.

Nabídková cena nových bytů v polovině letošního roku přesáhla 156 tisíc korun za metr čtvereční. Prodejní cena, tedy finální hodnota, kterou na konci zájemce o byt zaplatil, byla podle analýzy zhruba o deset tisíc nižší.

Vzhledem k prudce rostoucí poptávce a dlouhodobě nedostatečné nabídce se podle analýzy dá očekávat, že mírný růst cen bude pokračovat i nadále. „Během období odložené poptávky dokončili investoři přípravu projektů, které na trh uvedli až nyní, kdy se zájem o nové byty naplno rozproudil. Podle dostupných statistik se nové projekty dařilo úřadům také více povolovat,“ uvedl předseda představenstva Skanska Residential Petr Michálek.