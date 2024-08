Naše civilizace se neustále pohybuje na hraně a neustále nad námi visí hrozba, že něco přeženeme, nějaký zdánlivý detail, který se ukáže jako důležitý až ex post. Jeden z hlavních civilizačních filtrů je situace, kdy naše technické schopnosti přesáhnou naše morální schopnosti. Co se tím myslí? Dokážete si představit, co by se třeba stalo, kdybychom objevili sílu atomové bomby již během raného středověku?

Kdybychom uměli anihilovat cizí národy, víru nebo názory už za středověku, asi bychom tu dnes nebyli. Náš duch ve středověku ještě nebyl na atomovou sílu připraven. Nenávist mezi rozdílnými entitami byla tak intenzivní, že by atomovku s radostí a bez uzardění jistě využily všechny strany. Téměř jistě by došlo k tomu, že bychom se navzájem – jako lidstvo – zničili.

