Chodí do krajiny a má ji rád. Tím Jiří Valter Kopáček vysvětluje své aktivity, které mu v posledních letech vysloužily titul ­„lovec erozí“ a dostaly ho do povědomí širší veřejnosti, než jakou by vychovatel ze Lhoty u Vyškova očekával.

Když se před deseti lety do vesnice přistěhoval a začal chodit se psem na procházky po okolí, neuniklo mu, jak se v polích tu a tam objevují široké brázdy po prudkých deštích, které odplavují úrodnou půdu. Dochází k tomu zpravidla na rozlehlých svažitých polích, kde se při vydatném dešti voda nezasákne do země, ale stéká po povrchu v potocích, které s sebou odnášejí množství ornice. „Dva roky po mém příchodu do Lhoty jsme tu zažili i bleskovou povodeň, která vyplavila ovce a včelí úly. Tehdy jsem si uvědomil, že příroda má problém, a začal jsem změny v okolní krajině sledovat,“ vypráví pedagog.

