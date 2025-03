Sponzor a pravá ruka Donalda Trumpa utvrzuje nového prezidenta v přesvědčení, že v Jihoafrické republice panuje rasismus naruby. Americký prezident zrušil nejvyvinutější zemi kontinentu jakoukoliv rozvojovou pomoc, a dokonce údajně diskriminované potomky Evropanů vyzývá k emigraci do USA.

Poté, co se Donald Trump stal v lednu podruhé americkým prezidentem, se všem zájemcům o azyl v USA prudce snížily šance, že by ho mohli získat. S výjimkou jedné skupiny: bělošských farmářů z Jihoafrické republiky. Republikán, který svou politickou kariéru založil na protipřistěhovalecké rétorice, je totiž jako „oběti nespravedlivé rasové diskriminace“ vyzval, aby se uchýlili do Spojených států.

Co se dočtete dál Co stojí za vzájemnými antipatiemi mezi jihoafrickým prezidentem a Donaldem Trumpem.

Jakou roli v postojích amerického prezidenta hraje Elon Musk, rodilý Jihoafričan.

Proč JAR stále čeká na pozemkovou reformu.

Zda je v Jihoafrické republice po desetiletích apartheidu nyní utlačována bělošská menšina.